شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1.5 طن من الخضروات المعروضة في الشوارع بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 1.5 طن من الخضار والفاكهة بنطاق بلدية المطار.

وأوضح رئيس بلدية المطار فهد سعد الزهراني أنه في إطار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الشوارع الرئيسة تابعت الفرق الرقابة رصد مواقع تواجد الباعة الجائلين في عدد من الشوارع بنطاق الفرع وتمكنت من مصادرة قرابة 1.5 طنًا و700 كيلو من الخضروات والفاكهة التي كانت تعرض للمستهلكين عشوائيًا وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والتي جرى ضبطها في عدد من الشوارع وداخل الأحياء السكنية، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية.