شكرا لقرائتكم خبر المشيطي: المسالخ وأسواق النفع العام جاهزة للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به الوزارة، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات لجميع قطاعاتها، بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمنا جهود القائمين على الفرع، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تفقده أمس استعدادات وخطط منظومة الوزارة التشغيلية لموسم الحج بهدف التأكد من جاهزية قطاعات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وناقش خلال اللقاء مدى جاهزية كافة القطاعات؛ لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، مستعرضا الخطط البيطرية والمحجرية، وأسواق النفع العام، والمسالخ التي أعدت لموسم الحج، كما وقف على سير العمل والخدمات المقدمة بفرع الوزارة بمكة المكرمة، وحث جميع العاملين بالفرع على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، جاهزيتهم لاستقبال موسم الحج، مبينا أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر، حيث وضع فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة خطة تشغيلية تشمل المحاجر، وفرق الحج البيطرية، والمسالخ البلدية بمكة، حرصا على تقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام. وأضاف أن الخطة تضمنت توفير الكوادر البيطرية المتخصصة التي تعمل على مدار الساعة؛ لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي.

كيف استعدت الوزارة؟

