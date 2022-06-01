الجلاجل: خطة وقائية من 3 عناصر في موسم الحج

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ونوه باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على توفير أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.جاء ذلك عقب جولته التفقدية أمس، على مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث شملت الجولة مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة، والمراكز الصحية بعرفات، ومستشفى منى الوادي ومستشفى منى الجسر ومستشفى الطوارئ والمراكز الصحية بمشعر منى، ومستشفى منى الشارع الجديد ومدينة الملك عبدالله الطبية.
كما زار إدارة الهلال الأحمر بمكة المكرمة واطلع على جميع الاستعدادات والتجهيزات الطبية واطمأن على تكامل استعدادات هذه المرافق وجاهزيتها؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر المقدسة التي تضم شاشات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي.
ماذا أعدت الصحة لموسم الحج؟
25 مستشفى تم تجهيزها.
156 مركزا صحيا.
زادت سعتها السريرية إلى 5000 سرير.
الزيادة في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.
شارك ممارسون صحيون مؤهلون في تقديم الرعاية الصحية للحجاج.
إعداد نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين.
كثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.
جهزت 180 سيارة إسعاف.
هيأت 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.
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