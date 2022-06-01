إدراج مستحضر «جابابنتين» في جدول المؤثرات العقلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت النيابة العامة إنه تم إدراج مستحضر الجابابنتين (Gabapentin) إلى الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة (هـ) المراقبة محليا، طبقا لقرار الجهة المختصة، استنادا إلى المادة (70) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتتضمن أعراض المستحضر: الشعور بالدوار والدوخة، والعصبية الشديدة والدخول في نوبات من العدوانية الشديدة، إلى جانب حدوث اضطرابات ومشكلات في الذاكرة، والشعور بالتعب والإرهاق نتيجة هبوط الدورة الدموية، وحدوث ارتعاش في الأطراف وفقدان السيطرة على الجسم. أهم الأعراض





الإصابة بالإمساك وحدوث اضطرابات في المعدة



تشويش في الرؤية نتيجة انخفاض ضغط الدم وضعف مراكز المخ



التلعثم في الحديث



الإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عنه



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