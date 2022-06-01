الشورى يطالب بتوزيع متساو لأماكن الصلاة في المسجد الحرام للرجال والنساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، بتوزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بشكل متساو مما يزيد من الروحانية والطمأنينة في بيت الله الحرام، حيث دعت إحدى عضوات الشورى إلى ضرورة ذلك، إضافة لجدولة أوقات دخول النساء للروضة الشريفة خلال اليوم.

وأصدر المجلس قرارين بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين 1440 - 1441هـ، 1441 - 1442هـ، وذلك عقب أن قدم رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن فاضل وجهتي نظر اللجنة بشأنهما التي تضمنت رد اللجنة على ملحوظات الأعضاء حيالهما.

وفي قرار آخر طالب المجلس المؤسسة العامة للري بوضع خطة تنفيذية مستقبلية شاملة مبنية على دراسة متكاملة لتقييم الوضع الراهن لكل منطقة، ولسد احتياجها من مياه الري وخدمات المؤسسة المتنوعة.

وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمؤسسة.

ودعا المجلس في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم ميزانيتها التشغيلية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهامها، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعوق طرح وتنفيذ مشاريعها.

كما طالب المجلس في ذات القرار المؤسسة العامة للري باستكمال فتح فروع لها في المناطق الزراعية، مع تجهيزها بالكوادر والإمكانات اللازمة.

إلى ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442- 1443هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس دعا عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الوزارة بالعمل على تطوير تنظيمها الحالي وهيكلها وحوكمة أعمالها بما ينسجم مع منظومة الكيانات الحكومية والخاصة المعنية بالاتصالات وتقنية المعلومات.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري في مداخلته خلال مناقشة التقرير عدم الحاجة للتوسع بإعطاء الحق لشركات دولية أجنبية لبناء محطات دولية إضافية للربط بشبكة الإنترنت.

عقب ذلك قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1442-1443هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس أشارت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية أن تظر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توزيع أماكن الصلاة المخصصة للرجال والنساء بشكل متساو.

مطالبات الأعضاء:

