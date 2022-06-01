شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء»: زيارة الباحث الوسيلة الرئيسة لاستكمال التعداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انتهاء المهلة الخاصة باستكمال البيانات من خلال العد الذاتي بنهاية أمس الأول، لافتة إلى أنه اعتبارا من أمس سيكون العد الميداني هو الوسيلة الرئيسة لاستكمال أعمال التعداد، التي يزور فيها الباحثون الميدانيون الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني، أن انتهاء مهلة العد الذاتي لا تعني إغلاق رابط المشاركة، حيث سيبقى الرابط متاحا لتمكين أرباب الأسر الذين بدؤوا في تعبئة استمارة التعداد من استكمالها ذاتيا حتى لا تتم زيارتهم من الباحث الميداني خلال الفترة المتبقية من التعداد.

وبين أن الباحثين سيقومون باستيفاء بيانات الأسر التي لم تكمل الاستمارة مباشرة عند زيارتهم دون إعطاء أي فرص إضافية لإكمال الاستمارة من خلال العد الذاتي.

ونوه إلى وعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم الكبير مع الباحثين الميدانيين، وحثهم على التجاوب مع الباحثين والباحثات عند زيارتهم والإدلاء بالبيانات بشكل دقيق، لافتا النظر إلى أنها ستكون هي الفرصة الأخيرة للإدلاء بالبيانات قبل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها حيال إلزامية التعداد على المواطن والمقيم.

يشار إلى أن الهيئة أتاحت قنوات عدة لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081.