سياجات أمنية وأنظمة مراقبة لحماية الحد الشمالي

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هذا هو المشهد اليومي على آخر نقطة بالحد الشمالي التابع لمنطقة الحدود الشمالية أو ما يطلق عليهم خط الحراسة الأول على الشريط الحدودي، الذي يمتد نحو 900 كلم، والمحصن بسياجات أمنية متعددة، وأنظمة مراقبة وسيطرة عالية، مدعمة بعربات مراقبة واستطلاع متطورة، معززة بأبراج استشعار وكاميرات نهارية وليلية.وأكد رجال حرس الحدود مواجهة التحديات والصعوبات الأمنية عبر منظومة متكاملة مدعمة بوحدة القيادة والتوجيه، وخطط استراتيجية لتطوير التقنيات باستخدام الحدود الذكية، وتعزيز القدرات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وفق مفاهيم العمليات الحديثة في ميادين العمل البرية، بالإضافة إلى وصول حرس الحدود إلى مستوى عال من حيث تحسين بيئة العمل، وارتباط هذه المنظومة الموزعة على جميع القطاعات بمراكز القيادة والسيطرة التي تتصل بدورها بالمديرية العامة بحرس الحدود، ومقر وزارة الداخلية في الرياض عبر الألياف البصرية بطول يبلغ 1.450.000كلم.
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