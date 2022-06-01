خادم الحرمين وولي العهد يعزيان البرازيل وألبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عن ذلـك مـن وفـيـات ومفقودين، وإننا إذ نشـارك فـخـامتكم ألـم هـذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصـديق بأحر التعازي وصـادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، في وفاة الرئيس السابق بوجار نيشاني.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا بوجار نيشاني - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين».

كما بعث برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، في وفاة الرئيس السابق بوجار نيشاني.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية ألبانيا بوجار نيشاني - رحمه الله - وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين، فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فرديناند ماركوس جونيور، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.