شكرا لقرائتكم خبر إطلاق الموسم الأول لجائزة خالد الفيصل لوقف القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم خالد الفيصل، أمس، الموسم الأول لجائزته لوقف القرآن.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة، بحضور عدد من الأمراء والوزراء والعلماء، حيث قدم دعما ماليا للوقف بمبلغ مليوني ريال سنويا، وشهد توقيع اتفاقية تعاون بين وقف القرآن وشـركة ألف بي لإنشاء عدد من التطبيقات اللغوية التعليمية وإطلاق تطبيق العربية للحاج والمعتمر، كذلك توقيع اتفاقية تعاون بين وقف القرآن الكريم ومؤسـسـة طلعت اللامي الخيرية لدعم مبنى وقف لغة القرآن الاستثماري والصندوق الوقفي بمبلغ 3 ملايين ريال سنويا.

ويدور محور الجائزة هذا العام حول (اللغة العربية وريادة الأعمال) وتتضمن أفرع الجائزة المبادرات المؤسسية، مبادرات الأفراد، مبادرات القطاع الخاص، مبادرات القطاع الثالث (غير الربحي).

وانبثقت الجائزة من وقف لغة القرآن الكريم الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز بهدف تعزيز قيمة اللغة العربية لدى فئات المجتمع، وتحفيز الجهود للإسهام في تمكين اللغة العربية والاحتفاء بالمبادرات اللغوية المميزة.

وتحتفي الجائزة كل عام بتكريم شخصية سعودية أسهمت في خدمة لغتنا العربية الخالدة بمشاريع ومبادرات مميزة، كما تمر الجائزة بعدة مراحل، وهي مرحلة التقديم على الجائزة ويكون التقديم مباشرا عن طريق موقع الجائزة (www.qlaward.org)، إذ يتم التأكد من استيفاء كافة الشروط، وملء البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات والوثائق، ومن ثم مرحلة التحكيم، وأخيرا مرحلة إعلان النتائج، وتعلن نتائج الفائزين في اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

إلى ذلك استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا.

واطلع على تقرير خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاءات كاملة ودقيقة لحصر السكان والمساكن ودراسة خصائصهم وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، وتحوي أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بالخصائص السكانية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل أبرز نتائج الإحصاءات المكانية والموارد والإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة لما تتضمنه الخطة من دراسة شاملة لمتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناء على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.

3 مسارات للجائزة:







الريادة العلمية: وتشمل المشاريع اللغوية المبنية على البحث العلمي



الريادة التقنية: وتشمل المشاريع اللغوية المبنية على الابتكار التقني



الريادة الاجتماعية: وتشمل المشاريع اللغوية التي تقدم حلولا للظواهر المجتمعية



تتضمن أفرع الجائزة: