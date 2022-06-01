إحباط تهريب 435 كجم حشيش و22,000 قرص إمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولة تهريب 435 كجم من مادة الحشيش و45.6 طنا من نبات القات المخدر و22,000 قرص من مادة الإمفيتامين، وقبضت على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 43 متهما. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب كمية من الحشيش المخدر والقات وأقراص الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. جنسيات المتهمين: 25 مواطنا 18 مخالفا لنظام أمن الحدود: 10 من الجنسية اليمنية 5 من الجنسية الإثيوبية 2 من الجنسية الصومالية 1 من الجنسية السودانية

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