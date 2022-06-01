شكرا لقرائتكم خبر إتاحة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر منصة معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية خدمة تقديم طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا التي تتيح لأطراف الدعاوى وممثليهم الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية وبشكل رقمي كامل ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

ويمكن لأطراف الدعاوى وممثليهم الاستفادة من الخدمة بالدخول على منصة معين الرقمية، فيما تمكن الخدمة مقدم الطلب من استعراض حالته عبر أيقونة طلباتي، كما تشعر الخدمة مقدم الطلب تلقائيا بشكل آلي عند الموافقة على الطلب أو إشعاره بوجود طلب استكمال النواقص.

ويسعى الديوان إلى توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى وتيسير الأعمال امتدادا لرقمنة التقاضي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في كل ما يقدم من خدمات وما يصدر من أحكام وقرارات.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

