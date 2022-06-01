شكرا لقرائتكم خبر إتاحة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر منصة معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن لأطراف الدعاوى وممثليهم الاستفادة من الخدمة بالدخول على منصة معين الرقمية، فيما تمكن الخدمة مقدم الطلب من استعراض حالته عبر أيقونة طلباتي، كما تشعر الخدمة مقدم الطلب تلقائيا بشكل آلي عند الموافقة على الطلب أو إشعاره بوجود طلب استكمال النواقص.ويسعى الديوان إلى توفير الوقت والجهد على أطراف الدعاوى وتيسير الأعمال امتدادا لرقمنة التقاضي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في كل ما يقدم من خدمات وما يصدر من أحكام وقرارات.
خطوات الاستفادة من الخدمة:
- الدخول على منصة معين الرقمية.
- اختيار الخدمات القضائية.
- تسجيل الدخول بالهوية الوطنية وكلمة المرور.
- ثم اختيار خدمة طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تقديم الاعتراض وإرفاق ما يلزم.
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