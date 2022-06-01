محمد بن مسعود - الدمام - اغرب حكم في العالم : سجن خروف 3 سنوات ارتكب جريمة لاتخطر على البال .. لن تصدق ماهي جريمة

أصدرت محكمة في مدينة رمبيك بدولة جنوب السودان الأربعاء من الأسبوع الماضي على خروف بالسجن ثلاث سنوات وفرض غرامة 5 بقرات على صاحب الخروف. وتعود تفاصيل القضية حسب صحيفة السودان اليوم، إلى أن الشرطة في مقاطعة رومبيك الشرقية بولاية البحيرات بدولة جنوب السودان القت القبض على خروف قام بقتل امرأة مسنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويقال أن الخروف هاجم المرأة وقام بنطحها على صدرها عدة مرات مما أدى إلى وفاتها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : ووفقًا للقوانين العرفية في ولاية البحيرات ، يتم منح أي حيوان أليف قتل شخصًا كتعويض لأسرة المتوفى.

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