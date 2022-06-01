اخبار الخليج – عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد في مقر الأمانة العامة الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022م.
وترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية- الجانب الخليجي ، بينما ترأس الجانب الروسي معالي السيد سيرجي لافروف ، وزير خارجية روسيا الاتحادية.
وجري خلال الاجتماع الذي شارك فيه أصحاب السمو و المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون و معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، استعراض العلاقات الخليجية – الروسية و أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية و الدولية و سبل خدمة المصالح المشتركة.
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