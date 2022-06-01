عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الأمن والحماية المدنية في توغو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية توغو العميد الجنرال دامهام يارك. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين. أخبار قد تهمك

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