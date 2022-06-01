أول طبيبة سعودية تتخصص في الطب «الجينومي» تحكي تفاصيل إنجازها (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشفت أول طبيبة سعودية تتخصص في الطب «الجينومي» «هدى الفردوس» اليوم، تفاصيل إنجازها، مشيرة إلى أنها سافرت خارج المملكة وهي بعمر 13 عامًا وحققت طموحها.

ولفتت إلى أنها عادت إلى السعودية بعد إتمام دراستها منذ 8 أشهر فقط، مشيرة إلى أنها حصلت على الدكتورة من دون الماجستير، حيث إنها عملت في 9 معامل عالمية، وأنجزت فيها أكثر من بحث بما يعادل الماجستير.

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وبينت أنها حصلت على الدكتوراه في سن 25 عامًا، مؤكدة أن الطب «الجينومي» مهم للمرضى، والأصحاء، والكبار والصغار على حد سواء، مبينة أنه يساعد في التشخيص والوقاية والعلاج.