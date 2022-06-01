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شاهد.. 3 أوراق عمل لخدمة المزارعين بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 م "لقاء المزارعين الأول بالمنطقة الشرقية، والذي دشن الساعة الـ 5 مساء، بجمعية الرؤية التعاونية، وبدأ اللقاء والفعالية بكلمة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر المطيري.

وقدمت 3 أوراق عمل توجهت أهميتها في خدمة المزارعين، وجاءت ورقة العمل الأولى تحت عنوان "التعاونيات والتطلعات والدور والمأمول "، ثم تلتها "الطريقة المثلى للزراعة الآمنة"، وصبت الورقة الأخيرة على أهمية " الإرشاد الزراعي ".

واختتم اللقاء بعرض الصناعات التحويلية والجولة بمركز الخدمات التسويقية للخضار والفواكه الموسمية، كما شهد توقيع الاتفاقية بين الزراعة وجمعية رؤية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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