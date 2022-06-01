شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 محلًا مخالفاً وإغلاق 3 منشآت تجارية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الرقابة النسائية التابعة لوكالة البلديات نشاطها الرقابي والميداني على الأسواق التجارية والغذائية وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات لسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام.

وأوضحت وكالة البلديات بأن التقارير الصادرة عن الأنشطة الرقابية المختلفة تشير إلى تحسن مستوى الأداء مع زيادة الحاجة لتكثيف الزيارات الرقابية وكانت إدارة الرقابة النسائية قامت بنشاط مكثف خلال الأسبوع المنصرم في مجال الرقابة على الأنشطة النسائية حيث بلغ المحلات التجارية، التي تم الكشف عليها 120 منشأة وقد تبين وجود 25 محلًا مخالفا لأسباب أبرزها عدم وجود رخص, ووجود شهادات صحية منتهية الصلاحية, وتم إغلاق 3 منشآت تجارية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

يذكر أن وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تؤكد حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية ، واستمرار الحملات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية للقضاء على أي مخالفات تتعلق بالاشتراطات البلدية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ، والقضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.