أمريكا ترسل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.. وتؤكد: «لن تُستخدم ضد روسيا»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بدء إرسال دفعة أسلحة أميركية جديدة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنها أخذت تعهدا من أوكرانيا بأن صواريخ HIMARS لن تستخدم لضرب روسيا.

وبحسب العربية أكدت الدفاع الأمريكية، أن تدريب الأوكرانيين على منظومة صواريخ HIMARS سيستغرق 3 أسابيع.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن الهدف من المساعدات الجديدة للجيش الأوكراني؛ وقف تقدم روسيا على أراضيهم، مؤكدا أن حزمة الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا تتمتع بقدرات عالية ومتطورة.

وتابع البيت الأبيض في بيان: «طلبنا ضمانات من أوكرانيا بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب روسيا».

فيما توقع وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أن تستمر الحرب في أوكرانيا لأشهر عدة، مشيرا إلى أن أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة.

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وأوضح أن تزويد أوكرانيا بالسلاح يهدف لتقوية موقفها في أية مفاوضات مستقبلية مع روسيا، مشيرا إلى أن 6 ملايين أوكراني هربوا من بلادهم بسبب الهجوم الروسي.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف بعيدة، مشددا على أن أمريكا ستعمل على تدعيم قوة الردع والدفاع ضد الصين.