محمد بن مسعود - الدمام - الفنانة المصرية سماح أنور تكشف حقيقة علاقتها بالفنان سمير صبري .. وهوية والد نجلها

أعاد الإعلامي المصري، عمرو الليثي، على حسابه بـ”فيسبوك” فيديو للقاء سابق له مع الفنانة سماح أنور حول والد نجلها الحالي وحقيقة علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري.

وجاء نشر الفيديو بعد حديث الماكيير محمد عشوب عن وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة، وذهبت التخمينات إلى أنها سماح أنور.

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وقالت سماح أنور خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس”: “اتجوزت مرة واحدة أبو أدهم عاطف فوزي، وتوفى وأدهم عمره سنتين، وذلك في عام 1997.

وحول ما تردد عن ارتباطها بالفنان سمير صبري، قالت: “كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب إننا نتجوز سنا، وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي، وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب”.