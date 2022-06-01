“فرز الوحدات العقارية” يحققُ نموًّا بنسبة 76% في الوحدات المفرزة خلال الربع الأول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجَّلَ برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوحدات المفروزة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة تجاوزت 76% مقارنةً بالمدة نفسها من عام 2021م، وبزيادة تقدر بأكثر من 9 آلاف وحدة عقارية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأمتار المفروزة بنسبة بلغت أكثر من 70%، أي ما يقارب مليوني متر مربع مقارنة بعام 2021م.

وأوضحَ البرنامجُ – في بيان صحافي اليوم- أنه يقوم على فرز (تقسيم) المباني أو المجمعات العقارية إلى عدة وحدات عقارية لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام؛وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتنظيمها في منصة إلكترونية موحدة تحفظ حقوق المستفيدين كافة،ضمن المشاريع العقارية المشتركة،وتقليص المدة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

كما يؤكدُ البرنامجُ وجوبَ مراعاة آلية تقديم الطلبات من قبل طالبي الخدمة، وتتمثل في إرفاق المتطلبات كاملةً، والتأكد من نسبة مساحة الوحدة في العقار، بالإضافة إلى إرفاق شهادة تسوية وضع أو مخطط معتمد من الأمانة، والتأكد من عدم وجود اختلاف في مساحات البناء، وتعديل الملحوظات في أسرع وقت، وإعادة إرسال الطلب وإدخاله في مساره الصحيح؛وهذا يرفعُ وتيرةَ معالجة الطلبات ويسهِّلُ الإجراءات،ما ينعكس إيجاباً على البرنامج ومستفيديه.

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وكان البرنامج أطلق في وقت سابق “الخدمة المميزة”، التي أسهمت في تقليص الفترة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70%، من خلال محرك يحللُ مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آلياً بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.

يُذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري؛بما يضمن حفظ الحقوق، وحسن الانتفاع، وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية؛للإسهام في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030،وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.