شاهد.. تركي يشعل النار في جسده وسط ساحة في إسطنبول

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو، قيام شخص بإشعال النيران في نفسه، أمام برج غلطة في العاصمة التركية إسطنبول.
وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران في نفسه، وسط تجمع عدد كبير من المارة في منطقة وقوع الحادث، دون تدخل أحد منهم في البداية.
وكان الشخص الذي اشعل النيران في نفسه، يمسك منجلًا في يده ثم سقط منه على الأرض، وسط ارتفاع ألسنة اللهب واشتعالها بكامل أجزاء جسده.
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وسقط بعد ذلك على الأرض، وحاول النهوض مجددًا ولكن ألسنة النيران كانت أقوى منه، قبل أن يسرع أحد المتواجدين، باحضار طفاية حريق.
وتم نزع فتيل طفاية الحريقة وتوجيهها نحو الشخص الذي أشعل النيران في نفسه، للسيطرة على النيران، وسط تجمع المارة والمترددين على موقع الحادث.
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