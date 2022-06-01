وزير الخارجية الروسي: «هناك احتمال لتورط دولة ثالثة في الحرب الأوكرانية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بين بلاده وبين الغرب.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي، عقب اجتماع جمعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد أن شركاء روسيا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على روسيا.

وشدد سيرجي لافروف، أن السلاح الثقيل يجب أن يسحب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تخالف ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها ضد روسيا.

وأوضح أنه يجب عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مشيرا إلى أن روسيا تدعم المبادرة العربية التي طرحتها السعودية بشأن الدولة الفلسطينية.

كما شدد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده تدعم المجلس الرئاسي اليمني، والهدنة الحالية التي مؤكدا أنه يأمل بتمديدها.

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وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هناك احتمال لتورط دولة ثالثة في الحرب الأوكرانية بسبب تزويدها كييف بالسلاح، دون أن يسمها.