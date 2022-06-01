وزير الحج والعمرة يلتقي بوزير الأوقاف الفلسطيني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في سفارة المملكة لدى الأردن اليوم بمعالي وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وبُحِثت خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، وما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وعبَّر الوزير الفلسطيني عن شكره لحكومة المملكة على جهودها المبذولة في خدمة أشقائهم الفلسطينيين وباقي الدول، مشيدًا بدور المملكة الريادي في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.