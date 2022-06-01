الطيران المدني يمنع عبوات زمزم في الأمتعة الموزونة - #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة. ونص التعميم أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة عدم السماح للمسافرين بوضع (عبوات زمزم) داخل أمتعتهم الموزونة. وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.



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