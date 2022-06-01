أمين عسير يتفقد الخدمات البلدية بخميس مشيط

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن المشاريع البلدية مستمرة في محافظة خميس مشيط، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية على سير الأعمال البلدية و الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن عجلة التنمية مستمرة بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما هذه الجولة التفقدية إلا متابعة لسير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل.

وجاءت الزيارة لبلدية خميس مشيط ضمن برنامج الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات المحافظات والمراكز المرتبطة بالأمانة، ونوقش خلال الزيارة سير أعمال تنفيذ عدة مشاريع بالمحافظة، فيما تم الاطلاع على سير الأعمال بمنصة الرقابة الإلكترونية بغرفة العمليات.

واستعرض رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي مراحل عمل وإنجاز المشاريع المنفذة والمشاريع التي لا زالت تحت التنفيذ والمشاريع المخطط تنفيذها، والتي حرصت البلدية على تنفيذها وفق معايير المشهد الحضري.

وأشاد الحميدي بالجهود التطويرية التي بذلتها البلدية بالمحافظة وفق معايير المشهد الحضري، مشددا على أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية في الوقت المحدد لها وبجودة ومواصفات فنية عالية لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان وزاور المحافظة، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين.

يذكر أن أمين منطقة عسير أشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها.