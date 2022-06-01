وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

نوّه وزير الصحة فهد الجلاجل باهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- على توفير أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف أن الصحة ستواصل بإذن الله تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن لحج هذا العام من خلال منظومة مستشفياتها ومراكزها الصحية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ تتضمن الإجراءات الوقائية، وإجراءات التقصي الوبائي، والإستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم الاربعاء على مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث شملت الجولة مستشفى شرق عرفات،ومستشفى جبل الرحمة ومستشفى نمرة، والمراكز الصحية بعرفات،ومستشفى منى الوادي ومستشفى منى الجسر ومستشفى الطوارئ والمراكز الصحية بمشعر منى ، ومستشفى منى الشارع الجديد ومدينة الملك عبدالله الطبية .

كما قام بزياره اداره الهلال الاحمر بمكه المكرمه واطلع على كافه الاستعدادات والتجهيزات الطبيه

وأطمأن على تكامل استعدادات هذه المرافق وجاهزيتها؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، كما أطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر المقدسة والتي تضم شاشات تعمل على مدار الساعة وبإشراف

كوادر سعودية مؤهلة ، حيث يتم من خلالها متابعة حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي.

الجدير بالذكر أن (الصحة) جهّزت خلال موسم حج هذا العام (٢٥) مستشفى، و (١٥٦) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (٥٠٠٠) سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة ،كما يشارك ممارس صحيين مؤهلين في تقديم الرعاية الصحية للحجاج.

وأعدت (الصحة) نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف كما جهّزت (١٨٠) سيارة إسعاف، وهيأت (١٧) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.