شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ إعفاء السعوديين من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل قرار إعفاء المواطنين السعوديين من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وكان السفير البريطاني في الرياض "نيل كرومبتون"، أعلن في تصريحات سابقة أن هناك تحسينات مهمة في نظام التأشيرات للزوار والسياح السعوديين من بداية شهر يونيو، حيث إنه من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب الفيزا عبر الإنترنت.

وأضاف آنذاك أن النظام بسيط وسريع وغير مكلّف، وهذا يمثل تحسين مهم وينسجم مع رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين.