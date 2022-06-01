شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. عودة خدمات وتصاريح إفطار الصائمين بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عودة خدمات وتصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام غداً الخميس.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري انطلاق خدمات وإصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، للأيام البيض ويومي الاثنين والخميس في الدور الأول بتوسعة الملك فهد والتوزيع اليدوي في المسعى.

كما أشار إلى بدء المهام الإشرافية على تنظيم ومراقبة عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام، وفق عدد من الضوابط منها السماح بسفرتين للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية، والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع، وجودة التمور وتغليفها، والتأكد من أن تكون جميع محتويات السفر ضمن قائمة الأطعمة المسموحة.