مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12766.47 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 155.27 نقطة ليقفل عند مستوى 12766.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 359 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، العقارية، عذيب للاتصالات، الدوائية، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معادن، البلاد، المراعي، أكوار باور، والإنماء الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.92% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، سابك للمغذيات الزراعية، الإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 108.74 نقاط ليقفل عند مستوى 22879.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 503 آلاف سهم تقاسمتها 2069 صفقة.
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