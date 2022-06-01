أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة علي بن محمد الشهري بمناسبة تكليفه بمهام عمله.

وفي بداية الاستقبال، رحّب سموه بالشهري ، متمنيا له التوفيق في عمله ، مؤكداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-

من جهته أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بأعمال الفرع.