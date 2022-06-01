اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سعادة سفير جمهورية استونيا المعتمد لدى المملكة المقيم في أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬يان‭ ‬راينهولد‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬استونيا‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬

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ورحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسعادة‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬استونيا‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬ابوظبي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭.‬