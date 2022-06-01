اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سعادة سفير جمهورية استونيا المعتمد لدى المملكة المقيم في أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سعادة السيد يان راينهولد سفير جمهورية استونيا المعتمد لدى المملكة المقيم في أبوظبي وذلك بمناسبة تعيينه، بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022م.
ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة سفير جمهورية استونيا المعتمد لدى المملكة المقيم في ابوظبي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
حضر اللقاء اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار الضباط.
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