اخبار الخليج – إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الثالث للمنافسة بمدينة مسقط

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬متمثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬العربي‭ ‬للمنافسة‭ ‬الثالث‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ (‬الأونكتاد‭)‬،‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭.‬

حيث‭ ‬صرح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتجارة‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬العربي‭ ‬الإقليمي‭ ‬الثالث‭ ‬ناقش‭ ‬آفاق‭ ‬سياسة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬جمع‭ ‬المنتدى‭ ‬سلطات‭ ‬المنافسة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬وخبراء‭ ‬وأكاديميين‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ومن‭ ‬خارجها،‭ ‬وشكل‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬متميزة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

واكد‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬المنتديات‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬هيئات‭ ‬المنافسة‭ ‬العربية،‭ ‬وسعت‭ ‬في‭ ‬الخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الأنشطة‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬صناعة‭ ‬المنافسة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الحالة‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعربية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار،‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والحوكمة‭ ‬داخل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬ووضع‭ ‬الحوافز‭ ‬المناسبة‭ ‬واستكمال‭ ‬البنيةِ‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬والحوكمية‭.‬

وبين‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بان‭ ‬المنتدى‭ ‬تضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬حول‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وسياسة‭ ‬المنافسة‭ ‬وترابطها‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودور‭ ‬قانون‭ ‬وسياسة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وأحكام‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التجارية‭ ‬وتطوُّراتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬أهمية‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬الاقتصاديِ‭ ‬والتجاريِ‭ ‬تجسيدًا‭ ‬لـرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬قانون‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬المنافسة‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬حرية‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬قواعد‭ ‬السوق‭ ‬وحرية‭ ‬الأسعار‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار