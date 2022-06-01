أمين الشرقية يدشن مشروع حصر وتقييم أصول الأمانة

محمد بن مسعود - الدمام - دشن معالي أمين المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء الموافق 2/11/1443هـ، مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول التابعة لأمانة المنطقة الشرقية لبناء الأرصدة الافتتاحية، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تعزز مبدأ الشفافية وتحسين الأداء التشغيلي، بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة الأستاذ محارب الملعبي، وعدد من القيادات من ديوان الوزارة ومسؤولي مركز الاستحقاق بوزارة المالية، وفريق العمل القائم على المشروع، وذلك بمقر الأمانة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع على أهمية المشروع الذي شهد تعاون بين الفرق المشاركة في العمل من قبل الجهات المعنية، معتبرا إطلاقه اللبنة الأساسية للتعرف على الأصول التي يمكن من خلاله ان يتم بناء الخطط المستقبلية في لبرامج الأمانة.

عقب ذلك اطلع معالي الأمين على عرض مفصل لأبرز تفاصيل المشروع المقدم من شركة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط”، وتناول التحول المحاسبي والأهداف الاستراتيجية المبنية على مبدأ الشفافية وتحسين قدرات المملكة الاقتصادية والمالية، ودعم اتخاذ القرارات وتوفير المعلومات، بهدف تحسين الأداء التشغيلي، ضمن عملية حصر وتصنيف وتقييم الأصول من خلال منهجية معتمدة، مستعرضا أهداف مشاريع حصر وجرد وتقييم الأصول وانسجامها مع أهداف القطاع البلدي، أهمها توثيق الممتلكات، وتعظيم الاستفادة والاستثمار، بجانب تعزيز فعالية الإنفاق الحكومي ودعم وبناء سجل الصيانة والتشغيل والتميز في الأداء الحكومي و تحقيق أهداف مشروع التحول.

كما ناقش معاليه ما تضمنه المشروع من ملامح عامة عن الأمانة والبلديات، وآليات التقييم و التصنيف للبلديات، ومسارات عمل المشروع الأصول الثابتة لها، من خلال الحصر المكتبي والجرد الميداني، والتقييم المالي، والخطة التنفيذية للمشروع، والتعريف بمنهجية العمل على مختلف الأصعدة والتي ترتكز على القيام بالأعمال بأفضل فعالية ضمن مسارات العمل والجدول الزمني للمشروع وتفاصيل خارطة الطريق التي تتضمن ملخص للمتطلبات والأنشطة الرئيسية، موصيا بأهمية الوصول إلى أفضل الممارسات في المشروع وإنجازه ضمن مدة زمنية قياسية وبجودة عالية.)