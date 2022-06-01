“الرويضة العام”.. ينجح في إجراء عملية معقدة لمريضة خمسينية

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق طبي في مستشفى رويضة العرض العام، التابع لتجمع الرياض الصحي الأول، من إجراء عملية معقدة لمريضة خمسينية وذلك بقيادة فريق الجراحة والباطنة والتخدير.
وتفصيلاً، دخلت المريضة المستشفى وهي تعاني من آلام نتيجة فتاق كبير في السر؛ حيث تمكن الفريق من إجراء العملية بصعوبة والسيطرة على مستوى السكر كون المريضة تعاني من ارتفاع السكر بعد وضع التنبيب الحنجري لها.
وتم بفضل من الله نجاح العملية ووضع شبكة مكان الفتاق للمريضة، حيث بقت تحت المتابعة حتى خرجت وحالتها مستقرة؛ فيما كرمت إدارة المستشفى الفريق الطبي نظير جهوده وعملهم الإنساني وتسخير جميع الخدمات لراحة المرضى من مراجعي المستشفى.
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