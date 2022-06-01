اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬المعولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬و‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وسعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭.‬

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و‭ ‬رحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمعالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬معاليه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وبالمستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬التعاون‭ ‬الأخوي‭ ‬البحريني‭ ‬العماني‭ ‬المثمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬واللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭.‬

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كما‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬البلوشي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

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