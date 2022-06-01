محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، و معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الاربعاء 1 يونيو 2022م.
و رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، مشيداً معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الأخوي البحريني العماني المثمر على كافة المستويات والذي يشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار الضباط.
كما حضر اللقاء الدكتور محمد بن علي البلوشي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان الشقيقة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - بالصور.. الشيخ خالد بن عبد الله وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما الشيخة دعد
- «الاستثمار»: احذروا المحتالين.. لا نتعامل مع الأفراد.. جمع المعلومات الشخصية ليس من شأننا
- الأمير فيصل بن خالد يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تنموي”
- خبير اقتصادي: رفع الدولار الجمركي يهدف لاستقرار الأسعار في مصر
- «البنك الإسلامي» يمول مشاريع بـ 1.5 مليار دولار دعماً للاقتصاد المصري
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.