اخبار الخليج – بالصور.. الشيخ خالد بن عبد الله وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما الشيخة دعد

محمد بن مسعود - الدمام - شهد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حرم‭ ‬معاليه،‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬حفيدتهما‭ ‬الشيخة‭ ‬دعد‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كريمة‭ ‬سعادة‭ ‬العقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬المدرسة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬31‭ ‬مايو‭ ‬2022‭)‬‭ ‬بفندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون،‭ ‬لتخريج‭ ‬طلبة‭ ‬الفوج‭ ‬السابع‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬34‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفيدته‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭ ‬الدراسي‭ ‬المتميز‭ ‬وتحصيلها‭ ‬العلمي‭ ‬الجاد،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشيخة‭ ‬دعد‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الوشاح‭ ‬الذهبي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬منحه‭ ‬لخريجي‭ ‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية‭ ‬ممن‭ ‬أتموا‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريا‭ ‬الدولية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬والوشاح‭ ‬الأسود‭ ‬لتميزها‭ ‬الدراسي‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬تلقى‭ ‬معاليه‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬والحضور‭ ‬والمدعوين،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بمدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز‭ ‬الدولية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬طيبة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬البهيجة‭.‬