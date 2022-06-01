اخبار الخليج – بالصور.. الشيخ خالد بن عبد الله وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما الشيخة دعد

محمد بن مسعود - الدمام - شهد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحضور سمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة، حرم معاليه، حفل تخريج حفيدتهما الشيخة دعد بنت عبد الله بن خالد آل خليفة، كريمة سعادة العقيد الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة، مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، من مدرسة الرفاع فيوز الدولية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المدرسة مساء أمس الثلاثاء (31 مايو 2022) بفندق الريتز كارلتون، لتخريج طلبة الفوج السابع 2022، والذي يضم 34 طالباً وطالبة.
وبهذه المناسبة، هنأ معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حفيدته على إنجازها الدراسي المتميز وتحصيلها العلمي الجاد، حيث حصلت الشيخة دعد بنت عبد الله آل خليفة على الوشاح الذهبي الذي يتم منحه لخريجي مدرسة الرفاع فيوز الدولية ممن أتموا برنامج البكالوريا الدولية بشكل كامل، والوشاح الأسود لتميزها الدراسي.
وخلال الحفل، تلقى معاليه تهاني وتبريكات أفراد العائلة المالكة الكريمة والحضور والمدعوين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسة الرفاع فيوز الدولية، معرباً عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة بهذه المناسبة البهيجة.
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