«الاستثمار»: احذروا المحتالين.. لا نتعامل مع الأفراد.. جمع المعلومات الشخصية ليس من شأننا

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الاستثمار من التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة، سواء بمكالمات هاتفية، أو إعلانات مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو روابط إلكترونية مزيفة.

ودعت الوزارة المهتمين بالاستثمار إلى الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي، منوهة إلى أنها ومنسوبيها ليس من شأنهم جمع معلومات شخصية من المواطنين والمقيمين في السعودية.

وأكدت وزارة الاستثمار أن منسوبيها لا يتعاملون مع الأفراد مباشرة، بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية، مشددة على أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات لا تتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الجهات الأمنية المعنية في حال تلقي مكالمات ورسائل بريدية مشبوهة يدعي مرسلها أنه من منسوبي وزارة الاستثمار.