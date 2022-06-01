الأمير فيصل بن خالد يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تنموي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم الاجتماع الرابع لمبادرة سموه لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تنموي” بحضور عدد من مديري الإدارات التنموية ذات الصلة.

وفي مستهل الاجتماع أكد سموه أهمية زيادة الوعي بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في نمو الحركة التجارية بالمنطقة والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، داعيًا جميع الجهات إلى إيجاد مبادرات تكاملية ونوعية لتفعيل مبادرة “تنموي” حسب الاختصاص لكل جهة، وتقديم الدعم الكامل لرواد ورائدات الأعمال وتبني أفكارهم الإبداعية.

وأشار إلى جاذبية الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ومنها “مشروع وعد الشمال، ومطار عرعر، ومنفذ جديدة عرعر، والتعدين، والصناعات التحويلية، والفندقة والسياحة والترفيه، والثروة الحيوانية.

وشدد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود للوصول لمرحلة جني الثمار عبر تحفيز رواد الأعمال وزيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” بهذا الشأن، مثمناً سموه دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامتها وتفعيل دورها في رفع جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي .

وناقش الاجتماع المستجدات والمنجزات لمبادرة “تنموي” وأدوار الجهات المشاركة من خلال نظام إدارة الأداء للمبادرة لتحقيق نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وأهم المميزات التنافسية في المنطقة، كما بحث الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، وكثرة الاشتراطات والإجراءات للجهات الداعمة إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.