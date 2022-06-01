شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 25 ألف عملية وقائية ضد الآفات الزراعية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - العمليات استهدفت 210 مزارع في أنحاء متفرقة من المحافظة

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلًا في قسم الصحة النباتية خلال الربع الأول لعام 2022، أكثر من 5000 عملية تشخيص ومكافحة للآفات الزراعية و20 ألف عملية فحص ومعالجة للنخيل المصابة والمشتبه إصابتها بالسوسة الحمراء استهدفت 210 مزارع في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن فرق الصحة النباتية بالمكتب بذلت الجهود في مكافحة الآفات الزراعية وبرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بإشراف مباشر من رئيس القسم المهندس يوسف بن عبدالله العرابي إذ تم تشخيص ومكافحة 8,840 شجرة من الآفات الزراعية في 66 مزرعة باستخدام المبيدات الكيميائية.

وأضاف القاضي أن فرق برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء قامت أيضاً بفحص 25,294 نخلة اتضح بعد ذلك إصابة 56 نخلة بسوسة النخيل الحمراء وقد تمت معالجتها على الفور بعدد من الطرق منها فوسفيد الألمنيوم والحقن والكشط وتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للتأكد من عدم عودة آفة السوسة الحمراء لتلك النخيل.

وأكد القاضي أن محافظة الطائف تزخر بثروة زراعية متنوعة وحمايتها من الآفات والأمراض إحدى الركائز المهمة في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم عدد من الخدمات في مجال الصحة النباتية والوسائل الآمنة على صحة الإنسان والبيئة مشيراً إلى أن مكتب الوزارة بالطائف يستقبل جميع الطلبات الواردة له من قِبل المزارعين لرش مزارعهم للوقاية من الآفات الزراعية.

ودعا القاضي جميع مزارعي النخيل بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها في حال وجود اشتباه إصابة بسوسة النخيل في مزارعهم إلى سرعة الإبلاغ عبر نظام بلغ ليتم على الفور مباشرة الفرق وتقديم كل ما يُسهم في القضاء على آفة سوسة النخيل المدمرة.