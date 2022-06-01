اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على المسار المتنامي للتعاون بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حرص مملكة البحرين على تعزيز فرص التعاون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة على كافة الأصعدة ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، منوهاً سموه بالمسار المتنامي للتعاون بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي والذي يحظى بالاهتمام المشترك في زيادة مجالاته.

جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، سعادة السيد باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، حيث أكد سموه أهمية مواصلة تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على زيادة التنسيق المشترك بين الجانبين، معربًا عن تطلع مملكة البحرين لمزيدٍ من التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية والتغير المناخي.

وأشار سموه إلى أن العالم بحاجة في ظل ما أثبتته التحديات المختلفة إلى إعلاء ثقافة التنسيق والتعاون والحوار، مؤكداً أن الوصول للتنمية المنشودة يتطلب معه إيمان الجميع بأهمية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.