بنك البحرين الوطني يُعلن عن الفائزات بجوائز الحملة الترويجية للبطاقات الائتمانية للنساء

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن أسماء الفائزات بجوائز الحملة الترويجية الخاصة لمستخدمي البطاقات الائتمانية للنساء، والتي انطلقت من تاريخ 21 مارس وحتى 30 أبريل. وأُجري السحب في تاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمدقق الداخلي لدى البنك.

تأتي الحملة الترويجية الخاصة بالنساء كجزء من جهود ومساعي بنك البحرين الوطني لتكريم و تقدير جهود جميع النساء في كافة أنحاء المملكة، وللاحتفاء بعطاءاتهم الهامة في المجتمع. وقد حازت كل من زكية محمد يوسف، وزينب عادل خلف، ونوف أحمد يتيم، على جائزة فاخرة من الألماس.

وقدّمت الحملة فرصة التأهل التلقائي للسحب مقابل كل 3 دنانير يتم إنفاقها في معاملة واحدة باستخدام أي من البطاقات الائتمانية من بنك البحرين الوطني من قبل عملائنا النساء، وذلك خلال الفترة المخصصة للحملة والتي امتدت على مدى 6 أسابيع. وتم تخصيص 3 جوائز قيّمة للفائزات، وهي عبارة عن سوار من الألماس كمكافأة على استخدامهن للبطاقات الصادرة من البنك.

ونحرص في بنك البحرين الوطني على مواصلة السعي لتدشين عروض و منتجات حصرية و إستثنائية لمختلف فئات العملاء، وذلك كجزء من وعدنا بمنحهم تجربة مصرفية متكاملة، تلبي جميع تطلعاتهم.