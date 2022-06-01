الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش»: لن نلغي إدراج أسهم المجموعة في سوق دبي المالي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد «هشام الريس» الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي اف اتش المالية»، أنه لن يتم إلغاء إدراج أسهم المجموعة في سوق دبي المالي، بعد إدراجها أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضح الريس في مقابلة له مع قناة «العربية»، أن الهدف من الإدراج في سوق أبوظبي يعود لكونه الأفضل نموا في منطقة الخليج خلال 18 شهرا إلى السنتين الماضيتين، حيث كان هناك زخم كبير من التداولات، إضافة إلى عدد من الإدراجات.

ونوها إلى أن العمولة منخفضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقارنة بالأسواق الأخرى، وبالتالي سيكون هناك تداولات أقوى على سهم «جي إف إتش» في سوق أبوظبي من دبي.

وأشار إلى أنه كنوع من الاستراتيجية لدعم قاعدة المستثمرين، وزيادة القيمة السوقية للمجموعة، فإن المجموعة تستهدف الإدراج في أسواق واعدة ومهمة والتواجد فيها، مؤكدا أن الإدراج في أكثر من سوق بالمنطقة لا يسبب لها أي مشاكل.

يشار إلى أنه تم يوم أمس إدراج وبدء التداول على أسهم مجموعة «جي إف إتش المالية» في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (GFH)، وقد اغلق السهم في اول يوم ادراج عند 1.17 درهم، وسط تداولات بلغت 20 مليون سهم.