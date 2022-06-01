«إلكترونيات السلام» تستعد لافتتاح فرعها الرابع في جزيرة سترة

محمد بن مسعود - الدمام - تستعد إلكترونيات السلام الموزع الأول لمكيفات الهواء والأجهزة المنزلية الذكية في مملكة البحرين، ضمن خطتها التوسعية الرامية لتعزيز انتشارها وقربها من زبائنها في جميع مناطق البحرين، لافتتاح فرعها الرابع في جزيرة سترة (الكائن بشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح -المعامير – بعد معرض فيرست موتور مقابل معرض هافال)، في بداية شهر يوليو المقبل.

وسيكون هناك حفل افتتاح رسمي بهذه المناسبة، يحضره عدد من المسؤولين والشركات المزودة ووكلاء التوزيع وكبار الزبائن ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال فاضل البني، الرئيس التنفيذي للسلام:» يسعدنا اليوم الإعلان عن قرب افتتاح فرعنا الرابع في جزيرة سترة، ضمن الخطوات التوسعية للسلام لهذا العام، حرصًا منّا على التواجد بالقرب من كافة الزبائن في مختلف مناطق المملكة، وفي إطار سعينا لتعزيز المكانة التجارية الرائدة لإلكترونيات السلام في تقديم أفضل وأحدث المنتجات المنزلية بأنواعها المختلفة».

وأضاف:» تعمل إلكترونيات السلام باستمرار على تعزيز مكانتها في السوق البحريني ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة في أسلوب الحياة المنزلية الذكية من خلال طرح المنتجات الأحدث والأفضل محليًا وعالميًا، مما يسهم بالتوسع في النمو المستقبلي للمجموعة وقدرتها لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، وبما يتماشى مع رؤية الشركة لتكون دائمًا المتجر المفضل في البحرين لاختيار وشراء الأجهزة المنزلية العصرية والحلول الذكية».

الجدير بالذكر، أن إلكترونيات السلام التي أطلقت مؤخرًا «عروض الصيف» التي تشمل أكثر من 200 منتج وبأسعار تنافسية، كانت قد حصدت المركز الأول لمبيعات مكيفات «الإنفيرتر» بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها الوكيل والموزع الحصري لمنتجات ومكيفات «كاسترون» ولمكيفات «ميديا» في مملكة البحرين، وقد وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية لتكون الوكيل والموزع الحصري لمنتجات «روبام» الراقية، فضلًا عن استحواذها على منصة التسوق عبر الإنترنت الواعدة في البحرين «هوميز».