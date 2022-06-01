لجنة الشباب في «ألواني البحرين» تستعرض حاضر ومستقبل العملات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت لجنة الشباب في ألواني البحرين حلقة نقاشية حول العملات الرقمية، ركزت على الشباب البحريني واستثماراتهم بهذه العملات في ظل التقلبات العنيفة والتراجع غير المسبوق في قيمتها، مع تسليط الضوء على الرؤى والطروحات حول مستقبل هذه العملات.

وشارك في الحلقة النقاشية كل من المتخصص في الأصول المشفرة كمال الشهابي، وخبير الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين أمين التاجر، وخبير تطوير البرمجيات والتداول في العملات الرقمية علي كويد، وخبير في أجهزة تعدين العملات الرقمية محمد الحايكي.

وتناول المتحدثون عددا من المحاور المحاور من بينها أسباب انهيار أسعار العملات الرقمية، ووضع المعدنين في البحرين بعد هذا الانهيار، وأكثر العملات تفضيلا في التعدين، وأثر ذلك على منصات التداول مثل رين وبايننس في البحرين.

كما استعرضت الفعالية التي أقيمت في «ذا كلوكيتف هَب» في مبنى تيرمنال بمنطقة العدلية عددا من تجارب الشباب البحريني المستثمر في العملات الرقمية، ورؤيتهم المستقبلية تجاه مواصلة أو التوقف عن هذا النوع من الاستثمار.

رئيس جمعية ألواني البحرين عمار عواجي قال إن عقد الجمعية ندوة نقاشية حول العملات الرقمية يأتي في إطار مهمتها في توعية وتثقيف الشباب البحريني في مختلف المجالات ذات الصلة بالأعمال والاستثمار، مضيفا أن الندوة موجهة أيضا لرائدات الأعمال اللواتي تعمل الجمعية على النهوض بوعيهن الاقتصادي والمالي.

من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الشباب في جمعية ألواني البحرين مريم الكراني أن هذه الحلقة النقاشية تمثل باكورة أعمال لجنة الشباب في جمعية ألواني، مشيرة إلى حرص اللجنة على تنظيم مثل هذه الفعاليات دوريا وطرح قضايا الساعة التي تقع ضمن نطاق اهتمامات الشباب البحريني.