بنك البحرين والكويت يطلق قرضا ميسرا للطلاب والمهنيين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والأفراد في البحرين، عن إطلاق قرض جديد مخصص لتمويل الأغراض التعليمية بأسعار تفضيلية للغاية لأولياء الأمور الراغبين في الحاق ابنائهم ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها الجامعات المحلية والدولية، وللمهنيين الذين يتطلعون للحصول على درجات أو شهادات تأهيل مهنية.
ويحمل “قرض التعليم” الجديد من بنك البحرين والكويت مزايا خاصة، من بينها معدلات الفائدة التفضيلية، والاعفاء من الرسوم، والتطبيق السهل، وعملية الموافقة السريعة، وشروط السداد المرنة مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى الخصم التلقائي من الحساب، والتأمين على الحياة.
وصرح مدير عام قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت الكتور عادل سالم بهذه المناسبة بالقول:” إن تصميم وإطلاق هذا القرض التعليمي الجديد يعكس حرص بنك البحرين والكويت على رد الجميل للمجتمع من خلال تقديم هذا النوع من القروض التشجيعية التي تلعب دورا فعالا في تسهيل وصول شبابنا إلى التعليم الذي يطمحون إليه، العالي والمهني، وإطلاق قدراتهم وتفعيل إمكانياتهم ورفع مساهمتهم في بناء المستقبل المشرق لوطنهم”.
وأضاف د. عادل أن:”قرض التعليم” يأتي كأداة فاعلة تساند الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري في مملكة البحرين، وتسريع مسارات التنمية من خلال دمج المزيد من الكوادر ذات التعليم والتأهيل المرتفع في مختلف القطاعات الانتاجية الواعدة، وذلك في إطار رؤية البحرين 2030”.
وأشار إلى أن بنك البحرين والكويت وضع مسألة دعم التعليم في صلب القضايا المجتمعية التي يوليها اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن البنك يواصل التزامه المطلق بهذا التوجه من خلال مبادراته النوعية المختلفة ذات الصلة، بما فيها المبادرات التي نفذها البنك في الآونة الأخيرة فقط مثل تقديم 200 عضوية مجانية في أكاديمية Udemy الأمريكية لـ 200 طالب وطالبة بحرينية، والبرنامج التدريبي للناشئة الذي قدمه واحد من أفضل المتحدثين العالميين هو T.J Walker، إضافة إلى برنامج بناء القدرات الرقمية للسيدات البحرينيات، وغيرها.
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