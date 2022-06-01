شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل في الجائزة الوطنية لسلامة المرضى في نسختها الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • آخر موعد للتقديم على الجائزة 30 سبتمبر 2022

أعلن المركز السعودي لسلامة المرضى فتح باب التقديم للجائزة الوطنية لسلامة المرضى في نسختها الخامسة لعام 2022م ‍‍‍.

وتهدُف الجائزة إلى تحفيز المشاركين وإثراء التنافسية لتقديم مشاريع ذات جودة وأهمية عالية للإسهام في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى على المستوى الوطني، وسيتم تقييم المشاركات من قبل خبراء ومختصين في مجال سلامة المرضى.

وأشار مدير عام المركز الدكتور ياسر بن عبدالكريم الاصقه إلى أهمية مشاركة المشاريع المبتكرة وذلك لتصبح نموذجاً يحتذى به في مجال سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وسيكون آخر موعد للتقديم على الجائزة يوم الجمعة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022, وفق مسارات الجائزة المحددة هذا العام على النحو التالي: مسار الاختيار بحكمة ،ومسار التدريب لسلامة المرضى بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،ومسار السلامة الدوائية ، والمسار العام في سلامة المرضى.