شكرا لقرائتكم خبر عن "واس" تُواكب أعمال مشروع توسعة مسجد قباء والمرافق المُحيطة به والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واكبت عدسة "واس" الأعمال الجارية لتوسعة مسجد قباء وساحاته في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به.

ويُعد المشروع الذي يجري العمل به حالياً أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة, حيث من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمسجد إلى نحو 66 ألف مُصلٍ، وبمساحة 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية.

وحظي مسجد قباء باهتمام وعناية عبر التاريخ، بدءًا من العهد النبوي والعهد الراشدي والأموي والعباسي وانتهاءً بالعهد السعودي الزاهر، حيث أسهمت تلك الجهود بالحفاظ على طرازه العمراني والمعماري.

ويُعد "قباء" من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد المسجد النبوي، وهو أول مسجد أسسه الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.