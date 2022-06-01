اخبار الخليج – وزير الإسكان يستقبل السفيرة التركية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بمكتبه بديوان الوزارة، سعادة السفيرة ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء رحب وزير الإسكان بسعادة السفيرة التركية، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين ومستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، متمنياً لها التوفيق والنجاح.
من جانبه أكدت سعادة السفيرة ايسن تشاكيل حرص بلادها على تحقيق التعاون البناء مع مملكة البحرين وتطويره بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيتاً سعادتها دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين.
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