اخبار الخليج – طلاب ثانوي ينجحون في توليد الطاقة من اسطوانات «CD» القديمة

محمد بن مسعود - الدمام - استثمر طلاب بمدرسة الفاتح الثانوية للبنين اسطوانات (CD) القديمة في تنفيذ مشروع لتوليد وإنتاج الطاقة، والذي تمت تجربته بنجاح في تشغيل مصابيح الإنارة والمراوح الصغيرة وبعض الأجهزة الإلكترونية والذكية.

واستقبل قسم الكهرباء بالمدرسة فكرة المشروع باهتمام شديد، فعاون الطلبة على التخطيط الجيد لها، وجمع الأدوات المطلوبة، والبحث عن أفضل الطرق للتنفيذ النهائي، إلى جانب قيام الطلبة بدراسة وحدات دراسية خاصة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. وتمت الاستفادة من الأسطوانات المستخدمة بما تحتويه من نسبة من السيلكون وتوصيلها بشكل قطبي بخامات مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة التربية والتعليم للإبداع والابتكار العلمي في المدارس الحكومية، وخاصةً في نظام التعليم الفني والمهني بالمرحلة الثانوية، بما يسهم في إيجاد حلول للقضايا الملحة بالمجتمع، ودعم جهود التنمية المستدامة.