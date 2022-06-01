اخبار الخليج – عدنان أحمد يوسف يحصل على الوسام العربي للالتزام المسؤول لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - حصل الأستاذ عدنان أحمد يوسف، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية ورئيس جمعية مصارف البحرين، على الوسام العربي للالتزام المسؤول لعام 2022، وذلك ضمن فعاليات جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في دولة الكويت.
وأقيمت مراسم التقليد الرسمي للأستاذ عدنان في مكتبه بالمنامة، وشارك في التكريم ممثلو الشبكة الإقليمية وهم سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وسعادة الأستاذ حسن جاسم الجاسم الرئيس التنفيذي للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وسعادة الأستاذ عارف إبراهيم المحرم رئيس مركز الفعاليات المسؤولة بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.
وأعرب الأستاذ عدنان عن تشرفه بالحصول على الوسام العربي للالتزام المسؤول لعام 2022 ضمن فعاليات جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في دولة الكويت تحت مسمى «دورة المغفور له الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله»، وبرعاية وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح وبحضور خليجي وعربي رفيع المستوى، وبتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشراكة مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات.
وأشار في تصريح له بهذه المناسبة إلى أن هذا الوسام يستحقه كل أهل البحرين الذين عرفوا على الدوام بالكرم والجود والبذل والعطاء داخل البحرين وخارجها، مشيرا إلى أن العمل الخيري والإنساني في البحرين انتقل إلى مستويات متقدمة تقوم على الابتكار وكفاءة الاستجابة.
وأكد الأستاذ عدنان أهمية تضافر الجهود من أجل فاعلية أكبر في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، وتسخير التحول الرقمي لخدمة العمل الإنساني في عصر أصبح فيه العطاء الذكي النوعي مطلباً حيوياً.
وأوضح أن العمل الإنساني في دول الخليج العربي متعدد الأهداف والأغراض، وأحد مساراته المهمة هو العون الإنمائي ودعم الجهود الإنمائية في الوطن العربي والعالم، وأضاف أن صفة كل ما هو إنساني هو مدخل للحداثة وله صلة وثيقة بالتركيبة الإنسانية في الخليج التي تتمتع بتأصل العمل الخيري فيها.
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